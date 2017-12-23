Кейн – о победе над "Бернли": "Тоттенхэм" победил, но мог забить больше трех голов"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, забивший три гола в матче 19-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (3:0), рад, что повторил рекорд Алана Ширера по голам за календарный год. Всего на счету форварда за 2017 год 37 мячей в премьер-лиге.

– Это было приятно. Мы знали, что матч получился тяжелым, но мы победили, – приводит BBC слова Кейна. – При этом "Тоттенхэм" мог забить больше. Знаю, что повторил рекорд Ширера. Перед этой игрой думал, что могу еще несколько раз поразить ворота соперника, учитывая предстоящий матч с "Саутгемптоном".

Кейн повторил рекорд Ширера