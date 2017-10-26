Кейн может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что нападающий Харри Кейн может пропустить матч 10-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", который состоится в субботу. 24-летний англичанин не принимал участия во вчерашней встрече Кубка лиги против "Вест Хэма" (1:4).

- Сыграет ли Кейн в субботу? Посмотрим, посмотрим, - цитирует Goal Покеттино. - Нам нужно оценить состояние всех игроков команды, потому что мы были вынуждены ратировать состав по разным причинам. Посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней.