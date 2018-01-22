Кейн - лучший игрок Англии 2017 года

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн назван лучшим игроком Англии по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт национальной футбольной ассоциации. Победитель был определен по итогам голосования, проведенного среди болельщиков сборной Англии.

В 2017 году 24-летний форвард принял участие в 46 матчах в составе "Тоттенхэма", забив в них 49 мячей. В составе сборной Англии на его счету 7 голов в 6 играх.

Лучшим молодым игроком Англии (в возрасте до 21 года) стал вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд, в ноябре 2017 года дебютировавший за "взрослую" национальную команду в матче против Германии (0:0).