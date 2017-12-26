Кейн – лучший бомбардир года среди игроков пяти ведущих лиг

После дубля в ворота "Саутгемптона" на счету Харри Кейна стало 55 голов, забитых за клуб и сборную в 2017 году. Форвард "Тоттенхэма" вышел на первое место в списке бомбардиров года, обогнав Лионеля Месси.
Стоит отметить, что англичанин долгое время занимал пятое место среди снайперов, выступающих в пяти ведущих лигах. Однако, хет-трик в ворота "Бернли" и дубль в ворота "Саутгемптона" позволили ему стать лучшим. (Кирилл БУРДАКОВ)
Кейн побил рекорд Ширера по количеству голов за год
Лучшие бомбардиры 2017 года
|
Игрок
|
Клуб
|
Сборная
|
Матчи
|
Голы
|
Англия
|
52
|
55
|
Аргентина
|
64
|
54
|
Польша
|
55
|
53
|
Португалия
|
60
|
53
|
Уругвай
|
62
|
53
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Тоттенхэм
- Бавария
- Саутгемптон
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Роберт Левандовски
- Бернли
- Харри Кейн
Новоуепинни
Кокорин зря в Англию не поехал. Уже бы 250 положил и превзошел Кержакова
19:02
Новоуепинни
Кержаков круче. Играл бы у днарских саксов - 150 бы за год забил бы
19:00
shpasic
в Англии и Дзюба бы десятками голы штамповал!
18:53
barakudaBLR
Позвольте замереть в глубоком пардоне))))))на время выхода статьи не смотрел((((
18:34
Ратиборец
barakudaBLR, новость была выложена в 16-32, до хет-трика, после дубля! Так что давай, извиняйся за свой ляп.
18:12
PvsZ
barakudaBLR, уже на момент ДУБЛЯ он побил рекорд. Вот и всё, и никаких ляпов.
18:02
barakudaBLR
Вы бы хоть извинялись за такие ляпы)))))
17:37
barakudaBLR
Не могу понять почему после дубля если это был хет-трик. Авторы вы что не читаете сами что пишите???????
17:35
Бармалей3000
А Россия шестая Лига, в Европе принято 5 лиг и все остальные(плохие лиги)!!!
17:30
ВеликийПашаБуре
Видели мы этого дутого кейна(ЕВРО/16), деревяшка не лучше Сапогова. Вот я понимаю - Линекер, Оуэн, Ширер, Руни!!!
17:14