Кейн – лучший бомбардир года среди игроков пяти ведущих лиг

После дубля в ворота "Саутгемптона" на счету Харри Кейна стало 55 голов, забитых за клуб и сборную в 2017 году. Форвард "Тоттенхэма" вышел на первое место в списке бомбардиров года, обогнав Лионеля Месси.

Стоит отметить, что англичанин долгое время занимал пятое место среди снайперов, выступающих в пяти ведущих лигах. Однако, хет-трик в ворота "Бернли" и дубль в ворота "Саутгемптона" позволили ему стать лучшим. (Кирилл БУРДАКОВ)

Кейн побил рекорд Ширера по количеству голов за год

Лучшие бомбардиры 2017 года