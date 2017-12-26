16:32 | Футбол — Англия

Кейн – лучший бомбардир года среди игроков пяти ведущих лиг

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После дубля в ворота "Саутгемптона" на счету Харри Кейна стало 55 голов, забитых за клуб и сборную в 2017 году. Форвард "Тоттенхэма" вышел на первое место в списке бомбардиров года, обогнав Лионеля Месси.

Стоит отметить, что англичанин долгое время занимал пятое место среди снайперов, выступающих в пяти ведущих лигах. Однако, хет-трик в ворота "Бернли" и дубль в ворота "Саутгемптона" позволили ему стать лучшим. (Кирилл БУРДАКОВ)

Кейн побил рекорд Ширера по количеству голов за год

Лучшие бомбардиры 2017 года

Игрок

Клуб

Сборная

Матчи

Голы

Харри КЕЙН

Тоттенхэм

Англия

52

55

Лионель МЕССИ

Барселона

Аргентина

64

54

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Бавария

Польша

55

53

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

Португалия

60

53

Эдинсон КАВАНИ

ПСЖ

Уругвай

62

53
Тоттенхэм - Саутгемптон

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Новоуепинни

Кокорин зря в Англию не поехал. Уже бы 250 положил и превзошел Кержакова

19:02

Новоуепинни

Кержаков круче. Играл бы у днарских саксов - 150 бы за год забил бы

19:00

shpasic

в Англии и Дзюба бы десятками голы штамповал!

18:53

barakudaBLR

Позвольте замереть в глубоком пардоне))))))на время выхода статьи не смотрел((((

18:34

Ратиборец

barakudaBLR, новость была выложена в 16-32, до хет-трика, после дубля! Так что давай, извиняйся за свой ляп.

18:12

PvsZ

barakudaBLR, уже на момент ДУБЛЯ он побил рекорд. Вот и всё, и никаких ляпов.

18:02

barakudaBLR

Вы бы хоть извинялись за такие ляпы)))))

17:37

barakudaBLR

Не могу понять почему после дубля если это был хет-трик. Авторы вы что не читаете сами что пишите???????

17:35

Бармалей3000

А Россия шестая Лига, в Европе принято 5 лиг и все остальные(плохие лиги)!!!

17:30

ВеликийПашаБуре

Видели мы этого дутого кейна(ЕВРО/16), деревяшка не лучше Сапогова. Вот я понимаю - Линекер, Оуэн, Ширер, Руни!!!

17:14