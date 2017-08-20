Кейн и Мората - в стартовых составах на матч "Тоттенхэм" - "Челси"

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Челси" на матч второго тура чемпионата Англии. Отметим, что у гостей в стартовом составе выйдут сразу три новых игрока – защитник Антонио Рюдигер, полузащитник Темуе Бакайоко и форвард Альваро Мората.

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Ваньяма, Дембеле – Эриксен, Алли, Кейн.

"Челси": Куртуа – Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Давид Луиз, Аспиликуэта – Канте, Бакайоко – Мозес, Виллиан, Мората.

Матч состоится сегодня, начало – в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи