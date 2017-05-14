Кейн и Алли сыграют против "Манчестер Юнайтед" с первых минут

Стал известен состав "Тоттенхэма" на матч 37-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Ваньяма – Эриксен, Сон, Алли – Кейн.

Запасные: Ворм, Уокер, Виммер, Дембеле, Сиссоко, Нкуду, Янссен.

Напомним, что матч состоится сегодня, 14 мая, начало – в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи