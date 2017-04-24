Кэйхилл вернулся к тренировкам и может сыграть с "Саутгемптоном"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл вернулся к тренировкам, сообщает BBC со ссылкой на главного тренера команды Антонио Конте. 31-летний англичанин на прошлой неделе попал в больницу из-за гастроэнтерита. Игрок пропустил полуфинальный поединок Кубка Англии против "Тоттенхэма". Тем не менее, он, скорее всего, сможет сыграть с "Саутгемптоном" в ближайшем туре чемпионата Англии.

Матч "Челси" - "Саутгемптон" состоится завтра, 25 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.