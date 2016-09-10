16:53 | ФУТБОЛ — Англия

Кевин де Брейне: "Во втором тайме "Манчестер Сити" было сложнее"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне остался доволен победой над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 4-м туре премьер-лиги. Он отметился забитым голом в этом поединке.

– Чувствую себя прекрасно, – цитирует ВВС бельгийца. – Мы интенсивно начали игру. Обе команды действовали хорошо. Второй тайм вышел более сложным. Соперник играл на длинных пасах, мощно. Но мы могли забить третий мяч. Нам приходилось после перерыва приспосабливаться к игре противника. Для болельщиков это больше чем три очка. Нам же нужно было порадовать фанатов.

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