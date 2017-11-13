Кевин Де Брейне: "Мне безразличны сравнения с Месси и Роналду"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне не обращает внимания на сравнения с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Ранее наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сравнил хавбека национальной команды с португальцем и аргентинцем.

- Мне безразличны такие сравнения, - цитирует Fourfourtwo Де Брейне. - Люди сравнивают слишком многих игроков друг с другом, но в мире таких много. Когда-нибудь я завоюю индивидуальные награды, только если что-нибудь выиграет "Манчестер Сити". Все в команде объединены единым спортивным духом. Мы хотим играть в тот футбол, который нам нравится.