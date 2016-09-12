11:09 | ФУТБОЛ — Англия

Кевин Де Брейне: "Манчестер Сити" сейчас играет в очень приятный футбол"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне отметил положительные изменения в игре команды после назначения на пост главного тренера Хосепа Гвардьолы. По словам бельгийца, испанский специалист хорошо влияет на клуб.

– Думаю, сейчас мы играем в очень приятный футбол, – цитирует Goal.com Де Брейне. – Особенно комфортно чувствуют себя игроки атаки, потому что в нашей игре идет серьезный акцент на чужие ворота. Тем не менее нам стоит поработать над физическим состоянием футболистов, в этом аспекте мы уступаем некоторым другим командам чемпионата Англии. Тем не менее мы идем без потерь, а значит, что все делаем правильно.

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