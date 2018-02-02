Кевин де Брейне: "Манчестер Сити" по силам выиграть все четыре турнира"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне считает, что команде хватит мастерства для того, чтобы выиграть все четыре турнира, в которых она участвует. В сезоне-2017/18 "горожане" лидируют в чемпионате Англии, а также участвуют в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

– Думаю, с таким мастерством игроков мы можем выиграть все четыре турнира, – цитирует ESPN де Брейне. – Безусловно, сложно бороться на четырех фронтах. Не важно, насколько сильна команда и сколько в ней игроков. На протяжении сезона могут быть как дисквалификации, так и травмы. Но с точки зрения мастерства нам по силам бороться за четыре трофея. Посмотрим, что будет.