08:10 | ФУТБОЛ — Англия

Кевин Де Брейне: "Манчестер Сити" не может сравнивать себя с "МЮ" и "Ливерпулем"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне считает, что его клубу нужно время, чтобы сравнивать себя с легендарными топ-клубами Англии. По его словам, только время может обеспечить команде славную историю.

– Все говорят об истории "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", – цитирует ВВС Де Брюйне. – Очевидно, что это большие команды, их нельзя сравнивать с нами, потому что у нас не было времени, чтобы добиться всего, чего добились они. Эти команды были в Лиге чемпионов много лет, а мы – пять или шесть. История важна для многих. Поэтому о "Манчестер Сити" говорят меньше, чем о других клубах.

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