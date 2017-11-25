Кевин де Брейне: "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все турниры"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне надеется, что в этом сезоне команда завоюет несколько титулов. Хавбек не сомневается, что "горожане" могут достичь этой цели.

Напомним, что в текущем сезоне клуб из Манчестера не проиграл ни в одном из официальных матчей.

– Я понимаю, что нельзя побеждать в одиночку, но я могу играть хорошо. К примеру, я бы хотел проводить на поле меньше времени, но выиграть несколько титулов в этом сезоне, – приводит Sky Sports слова де Брейне. – С момента моего перехода мы завоевали лишь Кубок лиги.

Настало время добиться более серьезного результата. Чувствую, что "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все. Но это не говорит о том, что случится именно так. Победить в четырех турнирах – невероятно трудная задача.