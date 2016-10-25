12:08 | ФУТБОЛ — Англия

Кевин Де Брейне: "Когда я был в "Челси", все слышали только Моуринью, а не меня"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне отметил, что ему нечего доказывать наставнику "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португалец, напомним, отказался от услуг бельгийца, когда тот перешел в "Челси" в 2011 году.

– У меня нет никаких проблем с Моуринью, – цитирует Daily Mail Де Брейне. – Я не мог ничего сказать, потому что почти не играл. Если Моуринью говорил что-то в прессе, то это слышали все, все ему верили. Потому что они слышали только его точку зрения. Но я не был ленивым, как он говорил тогда. Я всегда хотел играть.

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