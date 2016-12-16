Кевин Де Брейне: "Гвардьола всегда хочет развиваться"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне выступил в защиту главного тренера команды Хосепа Гвардьолы, который в последнее время подвергается критике. По словам бельгийца, тренер постоянно ищет новые возможности в игре.

– Гвардьола отличный тренер – это ясно всем, – цитирует Sky Sports Де Брейне. – Он всегда хочет развиваться как тренер, развивать мою игру, игру всей команды. Думаю, людям нравится смотреть наш футбол. Мы действуем слаженно, быстро. Игровая модель Гвардьолы подразумевает жесткое давление на соперника.