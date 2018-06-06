Кевин де Брейне: "Было бы странно, если бы Гвардьола был расистом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне не согласен с одноклубником Яя Туре, который ранее обвинил главного тренера Хосепа Гвардьолу в расизме. По его мнению, ивуариец просто ищет отговорки отсутствию игрового времени.

- Я никогда ничего подобного не видел, - цитирует BBC де Брейне. - Было бы странно, если бы тренер был расистом, так как в нашей команде много черных парней. Поэтому я не знаю, что сказал Яя, или может быть его слова неправильно истолковали или преувеличили. Когда не играешь, всегда пытаешься найти оправдание.

Яя Туре обвинил Гвардьолу в расизме