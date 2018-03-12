Кэррик объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик на пресс-конференции объявил о завершении карьеры. Летом после окончания контракта 36-летний англичанин войдет в тренерский штаб "красных дьяволов".

- Наступает время, когда ваше тело говорит, что надо заканчивать играть в футбол, - приводит Sun слова Кэррика. - Именно это произошло со мной.

Текущий сезон - 12-й для Кэррика в составе "МЮ". За это время он выиграл пять чемпионатов Англии, три Кубка лиги и шесть Суперкубков страны. По разу он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.

В этом сезоне Кэррик пропустил более двух месяцев из-за проблем с сердцем, проведя всего 4 матча за "МЮ".