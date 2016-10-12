Кэррик хочет переиграть финал Лиги чемпионов-2008 в Москве

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик в интервью официальному сайту клуба отметил, что Пол Скоулз - лучший футболист из тех, с кем ему приходилось играть. Также он подчеркнул, что был бы рад вернуться в финал Лиги чемпионов сезона-2007/08, в котором "МЮ" одолел "Челси" (1:1, пенальти - 6:5). Игра состоялась в Москве.

- Лучший игрок, с которым вы играли?

- Я бы назвал Скоулза.

- Лучший гол, который вы забили?

- Очень важный мяч в выездном матче с "Уиганом" в 2009 году. Это помогло нам выиграть чемпионат Англии.

- Самый важный момент для вас в футболе?

- Победа в Лиге чемпионов над "Челси" в Москве.

- Какие у вас предматчевые ритуалы?

- Их нет. У кого-то они есть, но не у меня.

- Матч, в который бы вы хотели вернуться и переиграть?

- Финал Лиги чемпионов в Москве по очевидным причинам. Это был особенный день.

- Лучший игрок мира?

- Тяжело выбрать. Навернео, Криштиану Роналду или Лионель Месси.