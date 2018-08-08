Кепа стал самым дорогим вратарем и самым дорогим испанцем в истории футбола

23-летний вратарь "Атлетика" Кепа Аррисаблага перешел в "Челси". Это самый дорогой трансфер голкипера в истории футбола.
Как сообщает пресс-служба клуба из Бильбао, сумма перехода составила 80 миллионов евро. Предыдущим рекордом был трансфер вратаря сборной Бразилии Алиссона из "Ромы" в "Ливерпуль" в июле текущего года за 73 миллиона евро.
Также Арисаблага стал самым дорогим испанским футболистом. Он обошел Альваро Морату ("Челси", 65 миллионов), Фернандо Торреса ("Челси", 59 миллионов) и Гаиску Мендьету ("Лацио", 48 миллионов).
- Челси
- Ливерпуль
- Лацио
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- Фернандо Торрес
- Сборная Бразилии (футбол)
- Альваро Мората
- Гаиска Мендьета
- Кепа Аррисабалага
- Алиссон