Кепа Аррисабалага: "У "Кристал Пэлас" есть классные форварды, к тому же, они будут играть дома"

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага поделился ожиданиями от игры с "Кристал Пэлас".

- После поражения от "Лестера" мы хотели вернуться. В том матче "Челси" был хорош в первом тайме, но во втором соперник превзошел нас, - приводит слова Аррисабалаги официальный сайт "Челси". - Было очень важно вернуться в гонку, и для этого выездная победа над такой хорошей командой, как "Уотфорд", была необходима. Матч против "Кристал Пэлас" также будет довольно важным. Это наш последний матч в году. Соперник, к слову, обыграл "Манчестер Сити", а это не так просто. У "Кристал Пэлас" есть классные форварды, которые могут прорвать оборону, к тому же, они будут играть дома. Я никогда там не выступал, но мои партнеры по команде уже сказали, что на "Селхерст Парк" будет трудно.

На данный момент "Челси" находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Маурицио Сарри 40 очков в 19 матчах, она на 11 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля". "Кристал Пэлас" занимает 14-ю строчку, набрав 19 очков в 19 играх.

Матч "Кристал Пэлас" - "Челси" пройдет в воскресенье, 30 декабря. Начало встречи в 15:00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую трансляцию поединка.