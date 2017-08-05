18:30 5 августа | Футбол — Англия

Кэмпбелл и Эрнандес - в нападении "Халл Сити" на матч с "Астон Виллой"


Стали известны стартовые составы "Астон Виллы" и "Халл Сити" на матч 1-го тура нового сезона в чемпион-лиге. С первых минут на поле главный тренер "тигров" Леонид Слуцкий выпустит следующих игроков: Макгрегор, Эйна, Кларк, Доусон, Хектор, Хенриксен, Клукас, Боуэн, Грошицки, Кэмпбелл, Эрнандес.

У "Астон Виллы" стартовый состав выглядит следующим образом: Джонстон, Хаттон, Терри, Честер, Тэйлор, Велан, Лансбери, Эль-Мухаммади, Бакуна, Агбонлахор, Хоган.

Матч "Астон Вилла" - "Халл Сити" состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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