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Келечи Ихеаначо: "Для меня очень многое значит гол в ворота "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо после победы над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что для него многое значит гол, который он сумел забить. Мяч нигерийского форварда оказался в этой встрече решающим.

– Для меня этот гол значит очень многое, мечта стала реальностью, я сыграл в манчестерском дерби и забил решающий гол, – приводит BBC слова Ихеаначо. – Команда действительно проделала огромную работу. Я смог оказаться в нужном месте в нужное время. Не думал, что мяч попадет в штангу, но рад, что он отскочил ко мне, и я добил его.

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