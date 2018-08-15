Кайл Уокер: "Травма Де Брейне - большая потеря, но нам есть кем его заменить"

Защтиник "Манчестер Сити" Кайл Уокер уверен, что его команде удастся справиться с отсутствием Кевина Де Брейне. Хавбек сегодня получил травму на тренировке и выбыл ориентировочно на 2 месяца.

- Кевин выдающийся игрок, очень жаль, что с ним произошла такая неприятность на тренировке, но у нас есть глубина состава, - цитирует ESPN Уокера. - Мы не полагаемся на одного футболиста. Это командная игра, кто бы ни вышел на поле, он будет стараться хорошо сыграть. Разумеется, это большая потеря, но нам есть кем его заменить.