23:59 21 января | ФУТБОЛ — Англия

Кайл Уокер: "Тоттенхэм" может адаптироваться к любой ситуации на поле"

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Защитник "Тоттенхэма" Кайл Уокер после ничьей с "Манчестер Сити"​ (2:2) в матче 22-го тура чемпионата Англии остался доволен игрой команды. По его словам, "шпоры" проявили характер и продемонстрировали важное умение.

– Думаю, что "Тоттенхэм" может адаптироваться к любой ситуации на поле, – цитирует Уокера BBC. – Сегодня мы показали характер и умение переключаться во время матча. Толкал ли я Стерлинга, когда он вышел один на один? Я все равно не достал бы мяч в той ситуации.

Что касается погони за "Челси", то мы просто идем от игры к игре и не думаем о других командах. Нужно делать свою работу, а в конце посмотрим, что получится.

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Материалы REN-TV

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