11:56 | ФУТБОЛ — Англия

Каспер Шмейхель: "Варди задает ритм игры "Лестера"

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Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель высоко оценил влияние нападающего Джейми Варди на игру команды. По словам голкипера, трехматчевая дисквалификация 29-летнего англичанина - большая потеря для "лис".

- Безусловно, Варди очень важная фигура для "Лестера". Он задает ритм игры, - приводит Sky Sports слова Шмейхеля. - Это потеря для нас, но футболисты, вышедшие на замену в матче со "Стоуком", серьезно повлияли на результат. Поэтому я уверен, что те, кто займет его место на поле, сделают разницу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Stanislav1989

Казалось, так как Варди сыграл сначала в мяч, а потом в ногу, то или карточку отменят, или одноматчевую дисквалификацию выпишут.

12:11

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