Каспер Шмейхель: "Варди задает ритм игры "Лестера"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель высоко оценил влияние нападающего Джейми Варди на игру команды. По словам голкипера, трехматчевая дисквалификация 29-летнего англичанина - большая потеря для "лис".

- Безусловно, Варди очень важная фигура для "Лестера". Он задает ритм игры, - приводит Sky Sports слова Шмейхеля. - Это потеря для нас, но футболисты, вышедшие на замену в матче со "Стоуком", серьезно повлияли на результат. Поэтому я уверен, что те, кто займет его место на поле, сделают разницу.