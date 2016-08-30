Каспер Шмейхель: "Операция прошла успешно, надеюсь восстановится к матчу с Арменией"

Вратарь "Лестера" и сборной Дании Каспер Шмейхель успешно перенес операцию по удалению грыжи. Шмейхель выразил надежду, что успеет восстановиться к воскресному матчу датчан со сборной Армении.
"Операция прошла успешно. Начинается восстановление. Постараюсь быть готовым к матчу с Арменией в воскресенье", - написал в своем твиттере Шмейхель.
Operation went well. Recovery starts now! I'll do everything in my power to be fit for our game vs Armenia on Sunday pic.twitter.com/0OKgmw7nAK– Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 29 августа 2016 г.