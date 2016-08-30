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Каспер Шмейхель: "Операция прошла успешно, надеюсь восстановится к матчу с Арменией"

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Вратарь "Лестера" и сборной Дании Каспер Шмейхель успешно перенес операцию по удалению грыжи. Шмейхель выразил надежду, что успеет восстановиться к воскресному матчу датчан со сборной Армении.

"Операция прошла успешно. Начинается восстановление. Постараюсь быть готовым к матчу с Арменией в воскресенье", - написал в своем твиттере Шмейхель.

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