Каспер Шмейхель: "Операция прошла успешно, надеюсь восстановится к матчу с Арменией"

Вратарь "Лестера" и сборной Дании Каспер Шмейхель успешно перенес операцию по удалению грыжи. Шмейхель выразил надежду, что успеет восстановиться к воскресному матчу датчан со сборной Армении.

"Операция прошла успешно. Начинается восстановление. Постараюсь быть готовым к матчу с Арменией в воскресенье", - написал в своем твиттере Шмейхель.