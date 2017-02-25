Каспер Шмейхель: "Игроки не влияли на отставку Раньери"

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель опроверг слухи о том, что игроки повлияли на решение руководства клуба уволить главного тренера Клаудио Раньери. Ранее английские СМИ написали, что футболисты пожаловались на итальянца после поражения от "Севильи" (1:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Нет ни капли правды в этих слухах, – цитирует ВВС Шмейхеля. – Игроки могут влиять лишь на то, что происходит на поле. А дела руководства нас не касаются. Я не понимаю, откуда появляются такие слухи. Конечно, наше руководство очень заинтересовано в развитии команды, поэтому с нами общаются постоянно. Но это не имеет отношения к появившимся слухам.