21:48 | ФУТБОЛ — Англия

Каспер Шмейхель: "Игроки не влияли на отставку Раньери"

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Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель опроверг слухи о том, что игроки повлияли на решение руководства клуба уволить главного тренера Клаудио Раньери. Ранее английские СМИ написали, что футболисты пожаловались на итальянца после поражения от "Севильи" (1:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Нет ни капли правды в этих слухах, – цитирует ВВС Шмейхеля. – Игроки могут влиять лишь на то, что происходит на поле. А дела руководства нас не касаются. Я не понимаю, откуда появляются такие слухи. Конечно, наше руководство очень заинтересовано в развитии команды, поэтому с нами общаются постоянно. Но это не имеет отношения к появившимся слухам.

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Материалы REN-TV

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