Касорла выбыл из строя на 3 месяца

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла пропустит не менее 3 месяцев из-за повреждения лодыжки, полученного 19 октября в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Лудогорца" (6:0), сообщает FourFourTwo. По информации издания, испанскому хавбеку в ближайшее время будет проведена операция.

Предполагается, что Касорла будет прооперирован в Швейцарии на следующей неделе. Сроки восстановления, по прогнозам медицинского штаба команды, составят не менее трех месяцев.



В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний полузащитник провел в составе лондонской команды 8 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.