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01:57 | Футбол — Англия

Касорла вернулся к тренировкам, но в этом году не сыграет


Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла приступил к тренировкам, сообщает Independent. 32-летний испанец восстановился от травмы ахиллова сухожилия, полученной в октябре прошлого года в матче Лиги чемпионов против "Лудогорца", и начал набирать форму.

Тем не менее, он не сможет выйти на поле в этом году. К тому же, ранее игрок не был включен в заявку клуба на первую половину сезона в премьер-лиге.

- Сегодня Санти впервые совершил пробежку на тренировке, так что это довольно позитивно, - отметил главный тренер Арсен Венгер. - Его лодыжка выглядит неплохо, мобильность хороша, и теперь он начинает возвращать физические кондиции. Однако пока очень сложно предсказать, когда игрок снова будет доступен. Надеюсь, что после Рождества он вернется.

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