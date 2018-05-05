Касорла не будет продлевать контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла подтвердил, что не будет продлевать контракт с клубом и летом станет свободным агентом. 33-летний испанец, который выступал за "Арсенал" с 2012 года, признался, что и не ждал предложения от "канониров", пропустив 18 месяцев из-за травмы.

– Мой контракт истекает летом, – цитирует Le Figaro Касорлу. – Мне в клубе никто ничего не говорил о моем будущем, и это нормально. Я долгое время лечился. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Самое главное – я хочу играть. Посмотрю, где у меня будет такая возможность.