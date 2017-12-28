Карвальял – новый главный тренер "Суонси"

Карлуш Карвальял, ранее возглавлявший "Шеффилд Уэнсдей", назначен на должность главного тренера "Суонси", информирует пресс-служба "лебедей". Контракт специалиста рассчитан до конца текущего сезона. При этом оно включает возможность продления. О более подробных деталях соглашения не сообщается.

Напомним, что ранее главным тренером "Суонси" был Пол Клемент, отправленный в отставку 20 декабря. После 20 туров валлийский клуб замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии. В активе команды 13 очков.

Игроки уже провели первую тренировку под руководством Карвальяла. Следующий матч "лебедей" запланирован на 30 декабря. В 21-м туре премьер-лиги они сыграют с "Уотфордом".