11:28 | ФУТБОЛ — Англия

Каррагер уверен, что "Манчестер Юнайтед" поборется за чемпионство

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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высоко оценил качество игры своей бывшей команды на старте сезона. По его словам, на данный момент мерсисайдцы являются одними из лидеров в чемпионской гонке.

- Складывается ощущение, что у "Ливерпуля" больше шансов на чемпионство, чем у "Манчестер Юнайтед", - приводит Sky Sports слова Каррагера. - Мерсисайдцы хорошо начали этот сезон, но до этого ходили разговоры о том, что основные претенденты на победу - "Сити" и "МЮ". Моуринью является опытным тренером, поэтому мне кажется, что еще рано списывать манкунианцев со счетов.

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