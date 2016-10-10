Каррагер уверен, что "Манчестер Юнайтед" поборется за чемпионство

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высоко оценил качество игры своей бывшей команды на старте сезона. По его словам, на данный момент мерсисайдцы являются одними из лидеров в чемпионской гонке.

- Складывается ощущение, что у "Ливерпуля" больше шансов на чемпионство, чем у "Манчестер Юнайтед", - приводит Sky Sports слова Каррагера. - Мерсисайдцы хорошо начали этот сезон, но до этого ходили разговоры о том, что основные претенденты на победу - "Сити" и "МЮ". Моуринью является опытным тренером, поэтому мне кажется, что еще рано списывать манкунианцев со счетов.