Каррагер считает, что "Ливерпулю" нужно приобрести Джо Харта

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что у команды существуют проблемы с вратарями, и она нуждается в усилении этой линии в зимнее трансферное окно. Основным голкипером "красных" считается Симон Миньоле, ряд матчей также провел Лорис Кариус. По словам Каррагера, "Ливерпуль" может усилиться Джо Хартом. Правами на него владеет "Манчестер Сити", с начала сезона он играет в аренде в "Торино".

- У "Ливерпуля" проблема с вратарями, - цитирует Sky Sports Каррагера. - Можно, конечно, сказать, что это проблемы защиты, но голкипер должен выручать после ошибок обороны.

Я сам был центральным защитником и знаю, что на этой позиции невозможно играть без ошибок - и тогда на первый план выходит вратарь. Если бы мне сказали: "Трансферное окно открыто, можно взять Джо Харта", то я бы так и поступил.