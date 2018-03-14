Каррагер отстранен от работы на Sky Sports до конца сезона

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, комментатор Sky Sports Джейми Каррагер отстранен от работы на канале до конца сезона-2017/18, сообщает Goal. Решение в отношении 40-летнего экс-футболиста принято на фоне скандала, который произошел после матча мерсисайдцев против "Манчестер Юнайтед" (1:2) в рамках премьер-лиги.

После завершения игры Каррагер около стадиона наткнулся на фаната "МЮ", который из своей машины начал оскорблять его. Тот в ответ плюнул ему в машину, где сидела 14-летняя дочь болельщика "красных дьяволов".

Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео //

Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой //

Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул //

Джейми Каррагер: "Я совершил большую ошибку и принимаю полную ответственность"