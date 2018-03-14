Каррагер отстранен от работы на Sky Sports до конца сезона

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии, комментатор Sky Sports Джейми Каррагер отстранен от работы на канале до конца сезона-2017/18, сообщает Goal. Решение в отношении 40-летнего экс-футболиста принято на фоне скандала, который произошел после матча мерсисайдцев против "Манчестер Юнайтед" (1:2) в рамках премьер-лиги.
После завершения игры Каррагер около стадиона наткнулся на фаната "МЮ", который из своей машины начал оскорблять его. Тот в ответ плюнул ему в машину, где сидела 14-летняя дочь болельщика "красных дьяволов".
Каррагер плюнул в машину с 14-летней девочкой. Видео //
Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой //
Каррагер еще раз извинится перед семьей болельщика, в машину которого плюнул //
Джейми Каррагер: "Я совершил большую ошибку и принимаю полную ответственность"
баламошка
Теперь его место займёт быдлофанат.
15:03
Maedhros
каррагер после вчерашнего должен был догнать того фаната и прокричать ему "1:2!!"
14:57
delacrua
плюнул, и всего то? а если бы он достал из штанов свое орудие и в нос дочке ткнул, то что, посадили б его?
14:49
П_о_в_а_р
Оплёванный Мостовым... бугага.))
14:39