Каррагер отстранен от эфира за плевок в машину с девочкой

Бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер отстранен от участия в эфире канала Sky Sports. Он должен был работать в студии вместе с Бренданом Роджерсом и Гэри Невиллом перед матчем "Стоук Сити" - "Манчестер Сити".

Причиной стал инцидент, произошедший после игры "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" (2:1). 40-летний комментатор поддался на провокации одного из фанатов манкунианцев и плюнул в открытое окно машины, где также находилась 14-летняя дочь болельщика.

Каррагер уже извинился перед семьей фаната, но Sky все же решил временно отстранить его от эфира.