Каррагер – о защите "Арсенала": "Это уровень любительской воскресной лиги"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал оборону "Арсенала". Экс-футболист, работающий экспертом на телевидении, уверен, что именно из-за этого "канонирам" не удастся побороться за трофеи в ближайшем будущем.

– Оборона "Арсенала" не очень хороша. Эта линия является проблемной достаточно давно, – приводит Sky Sports слова Каррагера. – Их тройка атаки лучше, чем у "Манчестер Сити". Может быть, кто-то не согласен с этим, но эта информация недалека от правды.

Защита их до сих пор подводит. Мы говорили об этом много лет – у них очень слабая оборона уровня любительской воскресной лиги. Поэтому "канониры" не завоюют значимых трофеев в ближайшем будущем.