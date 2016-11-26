09:24 | ФУТБОЛ — Англия

Карнейро после ухода из "Челси" угрожали расправой

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Бывший врач "Челси" Ева Карнейро в интервью The Telegraph призналась, что за последний год она регулярно получала анонимные угрозы. 43-летняя гибралтарка со скандалом покинула лондонский клуб прошлой осенью из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

– Даже несмотря на отсутствие у меня страниц в социальных сетях, мне угрожали изнасилованием и убийством, – отметила Карнейро. – Тем не менее, люди, которые это делали, просто безликие трусы, и они должны ответить за свои действия перед законом.

"Челси" объявил о достижении мирового соглашения с Карнейро //
Ева Карнейро: "Я всегда следовала правилам игры" //
"Челси" предлагал Карнейро более миллиона фунтов стерлингов за урегулирование конфликта //
Карнейро заявила, что в "Челси" ее регулярно оскорбляли на сексуальной почве

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