Карнейро после ухода из "Челси" угрожали расправой

Бывший врач "Челси" Ева Карнейро в интервью The Telegraph призналась, что за последний год она регулярно получала анонимные угрозы. 43-летняя гибралтарка со скандалом покинула лондонский клуб прошлой осенью из-за конфликта с главным тренером Жозе Моуринью.

– Даже несмотря на отсутствие у меня страниц в социальных сетях, мне угрожали изнасилованием и убийством, – отметила Карнейро. – Тем не менее, люди, которые это делали, просто безликие трусы, и они должны ответить за свои действия перед законом.

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