Карлуш Карвальял: "Обыграть "Арсенал" после победы над "Ливерпулем"... Горжусь командой"

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял остался доволен двумя победами подряд в чемпионате Англии. Сначала его подопечные обыграли "Ливерпуль" (1:0), а вчера - "Арсенал" (3:1).

- Мы очень рады, - цитирует BBC Карвальяла. - Обыграть "Арсенал" после победы над "Ливерпулем"... Горжусь своими игроками. Мы создали много моментов, а футболисты проделали огромную работу. Сказал им, что они способны на большее.

У нас есть шанс остаться в премьер-лиге. Мы не в реанимации, а рядом с врачом, который говорит, что мы сможем скоро вернуться домой.