Карлуш Карвальял: "Ливерпуль" - как болид "Формулы-1", но мы поместили его в лондонский трафик"

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял после победы над "Ливерпулем" (1:0) в матче чемпионата Англии сравнил соперника с болидом "Формулы-1". По словам специалиста, его подопечные смогли загнать этот "болид" в лондонские пробки.

- Я сказал своим подопечным: "Ливерпуль" - сильная команда. Как болид "Формулы-1". Но если поместить болид "Формулы-1" в лондонский трафик, где скорость 4 мили в час, они не будут ехать достаточно быстро", - цитирует BBC Карвальяла. - Именно это нам и нужно было сделать. Дать им играть так, как они не любят.