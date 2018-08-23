Карлтон Коул был объявлен банкротом

Бывший нападающий "Челси", "Астон Виллы" и "Вэст Хэма" Карлтон Коул остался без средств на существование. Лондонский суд признал экс-футболиста банкротом.

– К сожалению, я не знал, что я сделал (с моими финансами), и осознал это только в конце своей карьеры. Я опоздал, чтобы восстановить эту ситуацию, – приводит FourFourTwo слова Коула.

Футболист провел 15 лет в АПЛ, выступая за "Челси", "Астон Виллу" и "Вэст Хэм". Он становился чемпионом Англии в составе "синих" в сезоне 2005/2006. Последним клубом футболиста стал индонезийский "Персиб Бандунг", в котором провел всего 3 месяца и 5 матчей.

Коул успел создать академию, которая руководит молодыми футболистами, чтобы разумно управлять своей жизнью и финансами.