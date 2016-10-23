13:08 | ФУТБОЛ — Англия

Карло Анчелотти: "Надеюсь, карьера Конте в "Челси" сложится удачно"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча 9-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер "Юнайтед" подчеркнул, что рулевой "синих" Антонио Конте является настоящим профессионалом своего дела. Итальянский специалист, возглавлявший "Челси" с 2009 по 2011 год, также выразил надежду на то, что карьера его соотечественника в Англии сложится успешно.

– Конте был капитаном, когда я работал на посту главного тренера "Ювентуса", – приводит Footaball Italia слова Анчелотти. – Будучи игроком, он был настоящим профессионалом своего дела. Он остается таковым и по сей день на посту главного тренера "Челси". Недостаточно хорошо знаю его как тренера, но прекрасно знаком с его характером. Надеюсь, карьера Конте в лондонском клубе сложится удачно. Однако, если целью команды является победа в чемпионате Англии, ему придется очень непросто.

Трансляция матча "Челси" - "МЮ"

 

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