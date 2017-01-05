15:11 | ФУТБОЛ — Англия

Карло Анчелотти: "Гвардьоле просто нужно время в "Манчестер Сити"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что Хосепу Гвардьоле нужно время у руля "Манчестер Сити". После 20 туров "горожане" занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Челси" на 7 очков.

- Не удивлен тем, что Гвардьола подвергается критике, - цитирует Goal Анчелотти. - Это нормально в нашей работе, когда команда не выигрывает. Когда все идет хорошо, хвалят команду, но когда приходят поражения, то виноват тренер. Тренеру не просто привыкнуть к новому клубу и новой лиге. Гвардьоле просто нужно время. В конце концов, я уверен, что он проделает фантастическую работу в "Манчестер Сити", как и в "Баварии".

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