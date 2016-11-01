11:32 | ФУТБОЛ — Англия

Кариус тренируется как регбист

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется улучшить игру вратаря Лориса Кариуса на выходах. В интернете появились фотографии, на которых 23-летний страж ворот работает с тренером, использующим тренировочный щит регбистов с целью оказания давления на игрока при ловле верховых мячей.  

В текущем сезоне Кариус, перебравшийся в "Ливерпуль" летом из "Майнца", сыграл в 6 матчах и пропустил 5 голов.

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