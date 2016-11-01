Кариус тренируется как регбист

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется улучшить игру вратаря Лориса Кариуса на выходах. В интернете появились фотографии, на которых 23-летний страж ворот работает с тренером, использующим тренировочный щит регбистов с целью оказания давления на игрока при ловле верховых мячей.

В текущем сезоне Кариус, перебравшийся в "Ливерпуль" летом из "Майнца", сыграл в 6 матчах и пропустил 5 голов.