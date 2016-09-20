Кариус сегодня дебютирует в "Ливерпуле"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус сегодня проведет свой первый матч за английский клуб, в который перебрался прошлым летом. 23-летний немец с первых минут сыграет против "Дерби Каунти" в матче 1/16 финала Кубка лиги. Тем не менее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался отвечать на вопрос по поводу того, кто будет защищать ворота "красных" в субботнем матче премьер-лиги против "Халл Сити"​.

- Будет ли Миньоле защищать ворота команды в субботу? Если я скажу "да", то что будет это значить для Лориса? Если же скажу "нет", то что это будет означать для Симона? - цитирует Sky Sports Клоппа. - У нас нет номера один, поэтому нет никакого решения по этому вопросу. Не хочу сталкивать своих вратарей лбами. Они должны чувствовать себя в безопасности... Решение буду принимать по тому, что вижу на тренировках. Миньоле и Кариус должны стараться быть лучшими.