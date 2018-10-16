Карикатура дня. Великие футболисты стали тренерами

Известный художник Омар Момани посвятил свою новую карикатуру экс-хавбеку "Ливерпуля" Стивену Джеррарду, бывшему полузащитнику "Челси" Фрэнку Лэмпарду и экс-нападающему "Арсенала" Тьерри Анри. Эти футболисты стали тренерами.

Джеррард возглавляет "Рейнджерс", Лэмпард - "Дерби Каунти", Анри - "Монако".

На первой половине рисунка изображен мальчик, играющий в футбольный симулятор в 2005 году и выбирающий их в качестве игроков. На второй половине нарисован мужчина, все также играющий на компьютере в 2018 году и выбирающий их в качестве тренеров.

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