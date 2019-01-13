Карикатура дня. Осьминог Де Хеа против "Тоттенхэма"

BBC в одном из своих аккаунтов в Твиттере опубликовало карикатуру, посвященную игре голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0). 28-летний испанец, отразивший ряд опасных ударов, изображен в виде человека с множеством рук.
We had this ready for the #worldcup but that didn’t quite work out.– Match of the Day (@BBCMOTD) 13 января 2019 г.
Seems pretty apt today for David de Gea!#TOTMUN #MUFC #DaveSaves pic.twitter.com/i7e5Hp77ho
"Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 41 очко. "Тоттенхэм" с 48 баллами располагается на 3-й строчке.
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