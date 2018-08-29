Карикатура дня. Достойный ответ Моуринью на челлендж Алли

Известный карикатурист Омар Момани в Инстаграме опубликовал новый рисунок, посвященный главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Португальский специалист изображен с жестом, похожим на челлендж полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли.

Таким образом, художник сделал отсылку на высказывание Моуринью после поражения от "шпор" (0:3) – он призвал журналистов проявить уважение, напомнив что выиграл чемпионат Англии больше, чем 19 остальных тренеров премьер-лиги.

Три чемпионских титула Моуринью символизируют три пальца, сложенные на лбу.

Напомним, "красные дьяволы" на старте чемпионата Англии потерпели два поражения в трех матчах. В прессе появляются сообщения о том, что португальский тренер может быть уволен. Его потенциальным сменщиком называется бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.