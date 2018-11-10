"Кардифф" вырвал победу у "Брайтона" на 90-й минуте

"Кардифф" обыграл "Брайтон" в матче 12-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе хозяев отметились хавбек Каллум Патерсон и защитник Сол Бамба, у гостей отличился защитник Льюис Данк.

Отметим, что на 34-й минуте "Брайтон" остался в меньшинстве: красную карточку получил хавбек Дэйл Стивенс.

"Кардифф" набрал 8 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. "Брайтон" с 14 баллами располагается на 12-й строчке.

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12-й тур

"Кардифф Сити" - "Брайтон & Хоув" - 2:1 (1:1)

Голы: Данк, 6 (0:1). Патерсон, 28 (1:1). Бамба, 90 (2:1).

"Кардифф Сити": Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Каннингем, Моррисон (Пелтиер, 70), Гюннарссон, Раллс (Рид, 76), Камараса, Патерсон, Харрис, Мерфи (Хойлетт, 72).

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Каяль, Стивенс, Марч (Биссума, 39), Кноккарт, Маррей (Андоне, 63), Искиэрдо.

Предупреждения: Патерсон, 35. Каннингем, 71. Биссума, 90+5.

Удаление: Стивенс, 34.

Судья: Аткинсон.

10 ноября. Кардифф. Стадион "Cardiff City Stadium".

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