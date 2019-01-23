"Кардифф" вряд ли сможет возместить сумму, потраченную на Салу

"Кардифф Сити", потративший рекордные в своей истории 20,5 миллионов евро на трансфер аргентинца Эмилиано Салы, скорее всего, не сумеет возместить потраченную сумму, сообщает The Times.

Руководство клуба раздумывает над тем, чтобы при оформлении покупок новых футболистов включать в контракты перечень страховых случаев. Это случилось после того, как самолет с купленным у "Нанта" Эмилиано Салой пропал с экранов радаров в районе Нормандских островов.

Вечером, 21 января, 28-летний Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция с привлечением двух вертолетов и нескольких кораблей. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета. Полиция острова Гернси сообщает, что шансы найти футболиста в живых невелики.

Эмилиано Сала: "Этот самолет, похоже, вот-вот развалится"