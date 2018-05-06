"Кардифф" вернулся в премьер-лигу, "Халл" не вылетел

"Кардифф" вернулся в английскую премьер-лигу. В заключительном 46-м туре чемпионшипа валлийский клуб сыграл вничью с "Редингом" (0:0) и остался на втором месте в таблице. Ранее выход в элиту досрочно оформил "Вулверхэмптон". Последний раз "Кардифф" играл в премьер-лиге в сезоне-2013/14.

Третью путевку разыграют команды, занявшие места с третьего по шестое: "Фулхэм", "Астон Вилла", "Мидлсбро", "Дерби Каунти". Игры плей-офф пройдут традиционно на "Уэмбли".

В лигу 1 вылетели "Барнсли", "Бертон Альбион" и "Сандерленд". Отметим, что "Халл Сити", начавший сезон под руководством Леонида Слуцкого, занял 18-е место.

Титул лучшего бомбардира разделили Льюис Грэббан из "Астон Виллы" и Матей Выдра из "Дерби".